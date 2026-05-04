Жители Ставрополья увидят метеорный поток Эта-Аквариды

В ночь с 5 на 6 мая жители Ставропольского края смогут наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды. Наблюдениям частично помешает полная Луна, сообщает «Победа 26» .

Земля пройдет через пылевой хвост кометы Галлея, из-за чего в небе появятся метеоры потока Эта-Аквариды.

«Правда, в этом году наблюдениям немного помешает полная Луна, но самые яркие метеоры все равно можно будет заметить перед рассветом», — уточнил астроном-любитель Александр Камышников.

По его словам, лучшее время для наблюдений — предрассветные часы 6 мая.

Ранее Александр Камышников рассказал, что из-за Солнца жители региона не смогли увидеть малый парад планет. Следующее подобное выстраивание планет ожидается только в сентябре 2040 года.

