В Богородском округе начали благоустройство 11 дворов

Работы по комплексному благоустройству стартовали 4 мая в Богородском округе Подмосковья. В программу на этот год вошли 11 дворов, большинство из них расположены в Ногинске. Все объекты планируют обновить до осени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В адресный перечень комплексного благоустройства вошли дворовые территории в Ногинске, Старой Купавне, поселке имени Воровского и Электроуглях. Наибольшее количество объектов находится в Ногинске.

4 мая подрядная организация приступила к работам во дворах домов №82 и 84 на улице Комсомольской в Ногинске. Спецтехника выполняет фрезерование и демонтаж старого асфальтового покрытия. После этого рабочие уложат новый асфальт и установят бордюрный камень.

Программа предусматривает ремонт проездов и парковочных зон, обновление тропиночной сети и проведение озеленения. Завершить все работы планируется до осени текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.