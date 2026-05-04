«Валдаи» и «Метеоры» начали навигацию в Нижегородской области

Суда в Нижнем Новгороде ходят по 18 маршрутам, включая новый рейс в Чулково

Суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» открыли сезон навигации в Нижегородской области и выполнили первые рейсы в Казань и Ярославль. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Первые рейсы суда выполнили 2 и 3 мая. «Валдаи» и «Метеоры» отправились из Нижнего Новгорода в Казань и Ярославль, после чего вернулись обратно, уточнили в региональном министерстве транспорта.

В навигацию 2026 года суда будут курсировать по 18 направлениям. Из них 11 маршрутов станут регулярными, еще 7 — экскурсионно-прогулочными.

В этом сезоне также откроется новое направление до села Чулково в Вачском округе. Расширение маршрутов позволит увеличить транспортную доступность районов и туристических точек региона.

