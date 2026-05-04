Предприятия АПК Подмосковья повышают эффективность производства

Два предприятия агропромышленного комплекса в Солнечногорске и Егорьевске подключились к федеральному проекту «Производительность труда» и начали внедрять бережливые технологии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В городском округе Солнечногорск к проекту присоединилось ООО «Солерамичи», выпускающее сыровяленые колбасы и мясные деликатесы премиум-класса. На предприятии подвели итоги этапа «Диагностика и планирование» и определили пилотным процесс изготовления тонких колбас. Специалисты выявили узкие места, провели замеры текущих показателей и подготовили план мероприятий.

Компания намерена сократить время производственного цикла не менее чем на 15% и увеличить выработку более чем на 16%. В работе планируют использовать балансировку операций, перераспределение нагрузки операторов, систему 5С и элементы автономного обслуживания оборудования. После оценки результатов решения распространят на другие участки.

К федеральному проекту также подключилось ООО «Машины сладости» из городского округа Егорьевск. Предприятие работает с 2013 года на площадке 7,7 тыс. кв. м и выпускает, в том числе, сбивные конфеты «Машуля». В 2025 году объем производства достиг 145 тыс. кг. Пилотным направлением стала линия конфет с суфле, где планируется оптимизировать процессы и повысить потребительскую ценность продукции.

В ведомстве подчеркнули, что участие в проекте позволяет не только улучшать показатели отдельных компаний, но и формировать практики, которые можно тиражировать на другие предприятия АПК региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.