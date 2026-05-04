«Бил головой об пол»: житель Казахстана изуродовал россиянку и похитил их сына

Мария (имя изменено) рассказала, что записала обращение правоохранителям республики с просьбой вернуть ей ребенка.

«Здравствуйте! Я обращаюсь к руководству полиции и прокуратуры города Алматы, к генеральному прокурору Казахстана. Прошу вас — верните мне трехлетнего сына!» — сказала 25-летняя россиянка на видео в соцсети Threads.

По ее словам, накануне она прилетела в Алматы со своим сыном, чтобы он провел время со своим отцом Русланом (имя изменено). При этом девушка никогда не жила и не состояла в официальных отношениях с мужчиной. Их связывает только общий сын.

Однако Руслан издевался над Марией при своих родственниках и угрожал ей убийством. Мужчина в порыве ревности отобрал телефон, стал проверять переписки и совершил ряд противоправных действий в отношении Марии и сына. Затем он жестко избил девушку, вырывал волосы, бил головой об пол, после чего побрил ее налысо. Девушка была вынуждена соглашаться на все, чтобы сохранить свою жизнь.

Кроме того, Мария обратилась в посольство, следственный комитет РФ и прокуратуру Казахстана. Полиция Алматы передала дело в административный суд по статье 73 КоАП. Ребенка оставили у подозреваемых.

