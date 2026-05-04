Изменилась рецептура? Почему питомец может разлюбить привычный корм

«Очень важную роль еще играет на территории какой страны ведется производство. Как правило, они ориентированы на внутренний рынок своей страны, от этого может различаться и рецептура. К тому же логистика и компоненты могут различаться, хотя продукт один и тот же. Разумеется, животные на это реагируют и могут менее охотно есть изменившийся корм», — объяснил Шеляков.

По его словам, если производитель крупный и известный, то он не станет удешевлять продукт за счет качества. Он не пойдет на снижение качества, так как для него это большие репутационные издержки.

Как уточнил специалист, для внимательного хозяина отказ питомца от того или иного корма — важный сигнал, который говорит, о том, что четвероногому в его еде что-то перестало нравится.

