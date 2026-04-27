Стало известно, зачем кошки и собаки трясут головой

Большинство владельцев знают, как кошки и собаки забавно мотают головой из стороны в сторону, особенно после еды, питья или когда им чешут за ушком. Эксперты Live Science рассказали, что обычно такое поведение животных совершенно нормально, однако причины у кошек и собак могут немного различаться.

По словам зоопсихолога из Эксетерского университета в Англии Сары Кроули, кошки трясут головой, когда раздражаются нервные окончания на их мордочках. Физиологической причиной является стимуляция очень чувствительных волосков и нервных окончаний на макушке, особенно вокруг ушей.

Эти нервные окончания можно стимулировать, почесав кошку в нужном месте. Если человек коснется чувствительной зоны (ушей или усов), это может привести к тому, что кошка тряхнет головой.

Резкие движения головой помогают кошкам избавляться от посторонних предметов в ушах и на усах, таких как еда или питье. Также таким способом они поправляют свою шерсть. Обычно после встряхивания головы кошка начинает вылизывать мордочку и уши. Резкое мотание головой также может указывать на раздражение. Часто так происходит, когда человек дует на ухо — не стоит делать это намеренно.

Собаки со стоячими ушами, как немецкие овчарки, чаще трясут головой, чем вислоухие породы, такие как кинг-чарльз-спаниели. Это связано с тем, что стоячие уши открыты и в них легче попадают посторонние предметы.

Владельцы собак знакомы и с другими типами тряски: хищной тряской (когда питомец в игре нападает на игрушку, мотая головой из стороны в сторону), а также с дрожью всем телом, которую иногда называют «тряской мокрой собаки».

Дрожь всем телом также может указывать на переход между местами или поведенческими состояниями — например, если щенок только что пережил что-то стрессовое или волнующее. Такая встряска помогает животному снять напряжение и восстановить эмоциональное и физическое состояние.

