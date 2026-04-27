В Кремле анонсировали визиты зарубежных лидеров на Парад Победы в Москву

«Мы сообщим позже», — ответил Песков на вопрос о том, сколько приглашений разослано и кто из иностранных политиков уже подтвердил визит.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что зарубежные политики уже выразили желание приехать в РФ на День Победы 9 мая. При этом имена будущих гостей не разглашаются.

В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием празднования станет парад на Красной площади, где уже началась подготовка к празднованию 9 Мая. О своем желании еще раз присутствовать на праздничных мероприятиях в Москве в честь Дня Победы заявлял словацкий премьер Роберт Фицо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.