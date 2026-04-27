Девушку жестоко избили в караоке-баре Воронежа за отказ знакомиться

Посетитель одного из караоке-баров Воронежа ударил кулаком девушку за то, что та отказалась с ним знакомиться. Затем он повалил ее на землю и избил ногами, сообщает «Мое! Online» .

22 апреля 24-летняя девушка отдыхала в баре вместе с двумя подругами и другом. К их столику подошел незнакомец, который решил пообщаться с одной из красоток. Но девушка не захотела с ним знакомиться.

После закрытия заведения компания вышла на улицу. Там вместе со своими приятелями стоял тот самый мужчина, который ранее пытался познакомиться. Внезапно он начал оскорблять девушек и провоцировать. Началась словесная перепалка.

В результате конфликта агрессор напал на девушку, ударил ее по щеке сначала ладонью, а затем кулаком, после чего повалил на землю. Он принялся избивать пострадавшую ногами. При этом досталось не только девушке, но и ее подруге.

Остановить неадеквата помогли сотрудники караоке-бара. Они вызвали скорую и полицию. Пострадавшей пришлось наложить швы на лицо. Она обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку.

