Тело нашли в затонувшей в реке машине в Дагестане

В Дагестане автомобиль упал в реку. Один человек погиб, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Машина Lada Vesta упала в реку Андийское Койсу между населенными пунктами Игали и Нижнее Инхо. На место прибыли спасатели, которые вместе с местными жителями вытянули авто из воды с помощью троса.

С использованием специальных инструментов спасатели извлекли из транспорта тело мужчины.

По информации СУ СК РФ по Дагестану, погибшим оказался мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, произошедшее связано с ДТП.

