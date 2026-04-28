Ветер повалил более 50 деревьев в Самаре

В Самаре ветер снес десятки деревьев и конструкций. О последствиях непогоды сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, через город проходил грозовой фронт, который принес с собой оранжевый уровень погодной опасности. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.

«Предварительно было зафиксировано более 50 поваленных деревьев, два случая падения дорожных знаков и три повреждения остановочных павильонов. Также упали две рекламные конструкции», — рассказал Носков в своем канале в МАКС.

Кроме того, отмечено 29 случаев подтоплений. Для их устранения задействовано 8 единиц техники.

Ранее количество погибших в результате падения деревьев в Самаре выросло до 3.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.