Ветер повалил более 50 деревьев в Самаре
В Самаре ветер снес десятки деревьев и конструкций. О последствиях непогоды сообщил глава города Иван Носков.
По его словам, через город проходил грозовой фронт, который принес с собой оранжевый уровень погодной опасности. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.
«Предварительно было зафиксировано более 50 поваленных деревьев, два случая падения дорожных знаков и три повреждения остановочных павильонов. Также упали две рекламные конструкции», — рассказал Носков в своем канале в МАКС.
Кроме того, отмечено 29 случаев подтоплений. Для их устранения задействовано 8 единиц техники.
Ранее количество погибших в результате падения деревьев в Самаре выросло до 3.
