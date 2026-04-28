Защита рэпера Моргенштерна* обжаловала штраф за нарушение закона об иноагентах

Защита рэпера Алишера Моргенштерна*, который находится в розыске и был оштрафован на 7 млн рублей по уголовному делу о нарушении закона об иноагентах, обжаловала приговор в апелляции, сообщает ТАСС .

Как рассказал адвокат музыканта Ильдар Исламов, после консультации с самим рэпером защита будет настаивать на его оправдании.

Адвокат также отметил, что приговор обжалован, сторона защиты просит его отменить и вынести новый — оправдательный. Это их последовательная позиция.

Ранее уголовное дело было возбуждено и рассмотрено заочно. Подсудимого на заседании не было.

*признан в России иностранным агентом.

