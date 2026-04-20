Моргенштерн* получил многомиллионный штраф и арест имущества из-за иноагентства
Рэпера Алишера Моргенштерна* заочно оштрафовали на 7 млн рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Уголовное дело возбудили и рассмотрели заочно. Подсудимого на заседании не было, так как он находится в настоящий момент в розыске.
Моргенштерна* два раза за год оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента (часть 2, 4 статьи 19.34 КоАП России). Но он и дальше выкладывал публикации в Сети, не указывая, что их создал и распространил человек с таким статусом.
Моргенштерну* заочно выписали штраф на 7 млн рублей. Имущество рэпера арестовали.
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.
