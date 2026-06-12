Трамп: выложенные СМИ Ирана параметры сделки не соответствуют действительности

Президент США Дональд Трамп опроверг подлинность проекта соглашения между Вашингтоном и Тегераном, опубликованного в иранской прессе. В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что обнародованные условия не имеют ничего общего с пунктами, которые были зафиксированы в письменной форме.

Трамп назвал заявления противоположной стороны ложью. Он считает действия иранских властей бесчестными и исключающими возможность добросовестного взаимодействия.

Помимо этого, президент США обвинил Иран в организации атаки беспилотных летательных аппаратов на индийские гражданские суда, выходившие из Ормузского пролива несколькими часами ранее. По словам американского президента, нападение было полностью отражено, однако подобные действия остаются неприемлемыми, в связи с чем Тегерану необходимо перейти к более ответственному поведению.

Ранее иранское информационное агентство Mehr обнародовало текст меморандума из 14 пунктов, который включал обязательства США по снятию морской блокады в течение 30 дней, выводу войск из приграничных зон и выделению союзниками не менее 300 млрд долларов на восстановление исламской республики. При этом сам Трамп 11 июня подтвердил фактическое согласование документа и допустил, что его официальное подписание может пройти в Европе в ближайшие выходные дни.

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