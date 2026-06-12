Зеленский ввел санкции против российских судей и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации. Документ приводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года. В санкционный список, опубликованный на сайте Зеленского, включены 29 физических и 17 юридических лиц, сообщает РИА Новости .

В числе попавших под ограничения — интернет-издания «Газета.Ru» и «Лента.Ru», а также Союз журналистов России и его отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, санкции затронули ряд российских судей — их фамилии не уточняются, но, вероятно, речь идет о представителях судебной системы, принимавших решения в отношении украинских граждан и территорий.

Ограничительные меры, традиционные для подобных украинских документов, включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности. Также прекращаются торговые соглашения, культурные обмены и научное сотрудничество с фигурантами списка. Санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее Киев уже вводил аналогичные ограничения против российских чиновников, деятелей культуры и бизнесменов. В ответ Москва обычно принимает зеркальные меры.

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