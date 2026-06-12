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В Пензе обстреляли гвоздями экспедитора маркетплейса во время разгрузки товара

В Пензе на улице Минской неизвестный три раза выстрелил в водителя грузового автомобиля во время разгрузки товара для маркетплейса. О происшествии в социальных сетях рассказала супруга пострадавшего.

По словам женщины, 10 июня ее муж Максим прибыл на рабочей «ГАЗели» к пункту выдачи заказов одного из маркетплейсов. Он должен был разгрузить доставленные товары.

В процессе работы мужчина услышал несколько хлопков. Выяснилось, что это были звуки выстрелов из пневматического оружия.

В момент закрытия дверей «ГАЗели» водитель почувствовал резкое жжение в области плеча. Затем спрятался в кабине автомобиля.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу.

После проведения рентгенологического исследования врачи установили, что мужчину ранили гвоздем. Его впоследствии успешно достали из плеча.

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