сегодня в 18:02

Девушка из Махачкалы лишилась возможности закрывать глаза после блефаропластики

Жительница Махачкалы Республики Дагестан Валадият сделала пластику век всего за 20 тыс. рублей у давней знакомой Маликат и лишилась возможности закрывать глаз. Об этом сообщает Baza .

Сразу после хирургического вмешательства пациентка потеряла способность смыкать веко. Однако проводившая операцию специалист заверила, что это состояние обусловлено временными отеками тканей.

Спустя полгода непрекращающихся проблем со зрением и бессонницы пострадавшая обратилась к другому пластическому хирургу. Профильный специалист констатировал, что во время первой операции у девушки удалили лишние три-четыре миллиметра кожи.

Из-за этого для исправления дефекта потребовалось проведение повторного вмешательства с трансплантацией кожи. Валадият отметила, что вместо компенсаций столкнулась с давлением со стороны родственников бывшей знакомой.

Но пока пострадавшая воздерживается от подачи судебного иска. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию и выполняет специальные массажные процедуры, чтобы вернуть глазу естественную подвижность.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.