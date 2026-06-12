Девушка из Махачкалы лишилась возможности закрывать глаза после блефаропластики
Жительница Махачкалы Республики Дагестан Валадият сделала пластику век всего за 20 тыс. рублей у давней знакомой Маликат и лишилась возможности закрывать глаз. Об этом сообщает Baza.
Сразу после хирургического вмешательства пациентка потеряла способность смыкать веко. Однако проводившая операцию специалист заверила, что это состояние обусловлено временными отеками тканей.
Спустя полгода непрекращающихся проблем со зрением и бессонницы пострадавшая обратилась к другому пластическому хирургу. Профильный специалист констатировал, что во время первой операции у девушки удалили лишние три-четыре миллиметра кожи.
Из-за этого для исправления дефекта потребовалось проведение повторного вмешательства с трансплантацией кожи. Валадият отметила, что вместо компенсаций столкнулась с давлением со стороны родственников бывшей знакомой.
Но пока пострадавшая воздерживается от подачи судебного иска. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию и выполняет специальные массажные процедуры, чтобы вернуть глазу естественную подвижность.
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