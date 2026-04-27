сегодня в 18:59

Число погибших в результате падения деревьев в Самаре выросло до 3

В результате падения деревьев из-за урагана в Самаре погибли уже три человека, сообщает «112» .

Также из-за непогоды пострадали шесть человек.

В Тольятти сильный ветер повалил остановочный павильон. Конструкция придавила 70-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

Ранее стало известно, что поваленное сильным ветром дерево рухнуло на двух школьниц в Самаре. Одна из них скончалась на месте.

Затем появилась новость о другой жертве урагана. Дерево насмерть придавило мужчину на улице Карла Маркса.

