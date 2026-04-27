Новая жертва урагана: дерево насмерть придавило мужчину в Самаре

Второй человек погиб в Самаре при падении дерева из-за сильного ветра

Рухнувшее из-за ураганного ветра дерево насмерть придавило мужчину в Самаре. Это второй смертельный случай в городе за сегодня, сообщает 112 .

Трагедия произошла на улице Карла Маркса. Сильный ветер повалил дерево на тротуар, по которому шел местный житель. От полученных травм мужчина скончался.

Прокуратура Кировского района Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства о благоустройстве. Кроме того, на контроле ведомства ход процессуальной проверки.

Ранее поваленное сильным ветром дерево рухнуло на двух школьниц в Самаре. Одна из девочек скончалась на месте, другую с множественными травмами госпитализировали. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В понедельник в Самарской области разбушевался ураганный ветер. Его порывы сносили деревья, остановочные павильоны и автомобили, а также срывали крыши с домов.

