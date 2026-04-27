Ураганный ветер перевернул грузовик с прицепом на трассе под Самарой — видео

Ураганный ветер снес и перевернул «ГАЗель» с прицепом на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, сообщает Baza .

Инцидент произошел в районе населенного пункта Утевка. На опубликованных кадрах видно, как сильный боковой ветер опрокидывает прицеп, который повалил и сам грузовик. Пустой прицеп развалился в воздухе и улетел в кювет.

В результате аварии водитель не пострадал. Мужчины был вынужден собирать разлетевшиеся вещи и документы по всему полю вдоль трассы.

Ранее поваленное сильным ветром дерево рухнуло на двух школьниц в Самаре. Одна из девочек скончалась на месте, другую с множественными травмами госпитализировали. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В Тольятти женщину придавило каркасом остановки. Ей помогли выбраться прохожие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.