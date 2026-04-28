Плохая погода может сорвать посевную яровых в России

В России посевная яровых — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — может сдвинуться до трех недель из-за холодов и переувлажнения почвы, что создает риски для будущего урожая, сообщают « Известия » со ссылкой на представителей отрасли.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что работы идут с задержкой минимум в две недели. В ряде регионов Центральной России из-за аномальных осадков почва перенасыщена влагой, а ее температура не достигает необходимых 8 градусов.

В Брянской области и на юге уже приступили к посадке ранних сортов — засеяно около 10% площадей. Ожидается, что ранний овощ появится в продаже в начале июля.

Фермер из Воронежа Никита Токмаков отметил, что задержка в некоторых регионах достигает 20 дней — это рекорд с 1987 года. Из-за погоды аграрии не успевают посадить ранние яровые культуры (ячмень, горох, пшеницу) и будут делать выбор в пользу поздних — кукурузы, подсолнечника и сои.

