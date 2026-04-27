Над российскими регионами сбили 30 беспилотников за 12 часов
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать территорию России. Их сбивают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В период с 10:00 до 22:00 мск было перехвачено и уничтожено 30 украинских дронов. Все они были самолетного типа.
Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее один человек погиб и один получил травмы при ударе ВСУ в Белгородской области.
