сегодня в 23:35

Над российскими регионами сбили 30 беспилотников за 12 часов

В период с 10:00 до 22:00 мск было перехвачено и уничтожено 30 украинских дронов. Все они были самолетного типа.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее один человек погиб и один получил травмы при ударе ВСУ в Белгородской области.

