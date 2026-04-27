Стрелявшему на ужине с участием Трампа грозит пожизненное заключение

Устроившему стрельбу на приеме 25 апреля, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, грозит пожизненное заключение. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш, сообщает ТАСС .

По его словам, министерство юстиции предъявило Коулу Томасу Аллену три обвинения в федеральном суде округа Колумбия. Одно из них — попытка убийства президента США, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бланш выразил мнение, что правоохранители успешно предотвратили покушение, и подчеркнул, что они не потерпели неудачу.

При этом стрелявшего также обвиняют в перевозке оружия и его незаконном использовании.

