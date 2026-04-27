сегодня в 22:50

Стрелявшему на приеме у Трампа предъявили обвинение в покушении на президента

Федеральный суд в Вашингтоне предъявил обвинение в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа стрелявшему на ужине Коулу Томасу Аллену, сообщает The Washington Post .

Всего стрелявшего обвинили по трем эпизодам: покушение на президента, перевозка оружия и его незаконное использование.

Ранее американского лидера Трампа вывели с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов из-за начавшейся стрельбы. Огонь открыл мужчина, который оказался фанатом бывшего вице-президента страны Камалы Харрис и демократической партии.

Правоохранители восстановили маршрут стрелявшего. Он прибыл на ужин из Лос-Анджелеса через Чикаго.

