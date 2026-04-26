сегодня в 11:27

Стрелявшим на приеме у Трампа оказался фанат Камалы Харрис и демпартии США

Стрелявшим на приеме у главы Белого дома Дональда Трампа в Washington Hilton оказался фанатом бывшего вице-президента страны Камалы Харрис и демократической партии, сообщает Mash .

Коул Томас Аллен является бакалавром машиностроения и магистром компьютерных наук. Мужчина работает в компании C2 Education — обучает абитуриентов американских вузов. Аллен даже получал награду «Учитель месяца».

Выяснилось, что стрелок переводил деньги Камале Харрис и фонду демпартии США, который выступает против Трампа. Аллен заявил, что «целился в президента США, но не попал».

К преступлению мужчина готовился тщательно: предварительно снял номер в Washington Hilton, вооружился дробовиком, пистолетом и ножами. Он самостоятельно продумывал покушение, подельников у него не оказалось. В настоящее время Аллен находится в больнице. Суд состоится 27 апреля.

Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели главу государства Дональда Трампа с торжественного ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Стрелком оказался 31-летний житель Калифорнии.

