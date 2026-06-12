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В Киеве собираются продать на аукционе конфискованное жилье дизайнера Лебедева

Принадлежащую российскому дизайнеру Артемию Лебедеву квартиру площадью 138,5 «квадратов» в украинском Киеве планируют продать на торгах 30 июня. Об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха, сообщает ТАСС .

Начальная стоимость составит 10 млн 538 тыс. гривен. В эквиваленте это около 236 тыс. долларов.

Российский дизайнер с 2022 года включен в санкционные списки Украины. Летом 2023 года Высший антикоррупционный суд страны принял решение об изъятии активов и недвижимости Лебедева в пользу государства.

В число конфискованного тогда имущества вошли апартаменты, расположенные в исторической части украинской столицы на улице Ярославский Вал.

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