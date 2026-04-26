Стрелявшим на встрече с Трампом оказался 31-летний учитель из Калифорнии

По данным журналистки New York Post Кэрол Маркович, человек, которого подозревают в стрельбе на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, является 31-летним жителем Калифорнии.

Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели главу государства Дональда Трампа с торжественного ужина на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, в отеле Washington Hilton из-за стрельбы.

«Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния», — написала Маркович в соцсети X.

Позднее газета со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что мужчина работает учителем.

