сегодня в 05:36

Правоохранители восстановили маршрут стрелявшего на ужине с Трампом

Подозреваемый в стрельбе на приеме в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп, прибыл из Лос-Анджелеса через Чикаго, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.

Как рассказал исполняющий обязанности американского генпрокурора Тодд Бланш, по данным следствия, стрелок добирался поездом из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем — в Вашингтон.

Номер в отеле, где состоялся ужин, он забронировал еще в начале апреля.

Бланш отметил, что правоохранители восстанавливают маршрут передвижения подозреваемого и его контакты за последние дни.

Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели Трампа с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов из-за стрельбы.

