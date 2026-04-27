Правоохранители восстановили маршрут стрелявшего на ужине с Трампом
Подозреваемый в стрельбе на приеме в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп, прибыл из Лос-Анджелеса через Чикаго, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC News.
Как рассказал исполняющий обязанности американского генпрокурора Тодд Бланш, по данным следствия, стрелок добирался поездом из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем — в Вашингтон.
Номер в отеле, где состоялся ужин, он забронировал еще в начале апреля.
Бланш отметил, что правоохранители восстанавливают маршрут передвижения подозреваемого и его контакты за последние дни.
Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели Трампа с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов из-за стрельбы.
