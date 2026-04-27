Катающийся на самокате человек погиб при ударе ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при очередных ударах ВСУ погиб человек. Еще один мирный житель оказался травмирован, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник попал в мужчину, который ехал на самокате. Он получил ранения и скончался на месте.

«Приношу самые искренние слова соболезнования родным погибшего», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Также в хуторе Красиво Борисовского округа из-за атаки беспилотника на автомобиль оказался ранен мужчина. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног. После оказания помощи его доставят в больницу № 2 Белгорода.

