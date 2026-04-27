Катают в колясках: в Китае люди начали заводить кур в качестве домашних питомцев

В Китае набирает популярность необычный тренд — люди заводят кур в качестве домашних любимцев, катают их в колясках, наряжают и относятся к ним как к детям, сообщает South China Morning Post .

Ролики с «домашними цыплятами» собрали в местных соцсетях уже более 3,1 млрд просмотров, а владельцы не устают перечислять преимущества таких питомцев.

Среди плюсов — отсутствие сильного запаха и линьки, компактный размер, неприхотливость в уходе и скромные расходы на питание — около 4 долларов в месяц. Некоторые владельцы утверждают, что куры очень умные — способны понимать речь и даже проявлять характер. После длительного воспитания птица может общаться с человеком, устанавливать зрительный контакт и демонстрировать эмоции.

Забота о курах доходит до того, что на улицах их возят в колясках и одевают в шарфы и шапки, чтобы они не замерзли. Многие хозяева признаются, что после появления такого питомца пересмотрели свое отношение к сельскохозяйственным животным.

