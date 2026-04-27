Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию

Заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов, сообщает РИА Новости .

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников <…> Он откликнулся на нашу просьбу», — сказала Колударова в ходе презентации государственных учебников.

Замминистра добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ изменило количество часов, отводимых на изучение обществознания в российских школах. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

