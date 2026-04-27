Мария Шукшина впервые за долгое время вышла в свет с 27-летним сыном

Актриса Мария Шукшина появилась на светской премьере фильма Александра Андреева «Семь верст до рассвета», в которой исполнила одну из ролей, вместе со скандально известным 27-летним сыном Макаром Касаткиным, сообщает VOICE .

Макар появился на свет, когда Шукшина была во втором браке, с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Судя по появившимся в Сети кадрам, сын актрисы возмужал: он отпустил усы и густую бороду.

Сама Шукшина появилась на светском мероприятии в сером платье с цветочным узором и черном жакете в тонкую полоску. Лента, которую представила актриса, выйдет в прокат 30 апреля. Она основана на реальных событиях из жизни Матвея Кузьмина, повторившего легендарный подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны.

В 2017 году сына актрисы обвинили в хранении запрещенных веществ, избиении беременной возлюбленной Фрейи Зильбер, а затем в нежелании признавать ребенка. Пара рассталась. Девушка после родов сделала ДНК-тест, который показал, что Касаткин действительно является отцом малыша.

Шукшина взяла внука на воспитание. В 2024-м бывшая девушка Макара скончалась в возрасте 26 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.