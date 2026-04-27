Сергей Майоров рассказал, как изменился праздник 1 Мая

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поделился воспоминаниями о праздновании 1 Мая в советские годы и рассказал, как воспринимается этот день сегодня, сообщает Om1 Новосибирск .

1 Мая в России отмечают как Праздник весны и труда. Исторически дата связана с борьбой рабочих за восьмичасовой рабочий день в конце XIX века. Со временем она стала символом солидарности трудящихся во многих странах.

В дореволюционной России этот день был временем рабочих демонстраций, а в советский период превратился в один из главных государственных праздников с парадами и шествиями. Сегодня для многих это начало майских выходных, время отдыха и встреч с близкими.

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров вспомнил, каким был Первомай в прошлом.

«Я родился и вырос в рабочем микрорайоне. Первомай для меня — это майская зелень, запах свежей краски от транспарантов, красные гвоздики и воздушные шары. В советские времена демонстрации были не про «пройти и забыть». Это было живое шествие: деды в пиджаках, мамы с колясками, люди с огромными шарами. И все улыбались, и не по указке», — отметил Сергей Майоров.

По его словам, несмотря на изменение формата праздника, для части жителей он по-прежнему связан с атмосферой единства и уважения к труду.

