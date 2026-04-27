Двукратная чемпионка СССР Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет

Скончалась легендарная советская фигуристка, тренер Майя Петровна Беленькая. 1 мая двукратной чемпионке СССР исполнилось бы 95 лет, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Майи Петровны Беленькой», — говорится в сообщении.

Церемония прощания и отпевание Майи Беленькой состоится состоится 29 апреля в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге. Начало в 11:30.

Майя Петровна родилась в Ленинграде 1 мая 1931 года. Фигурным катанием начала заниматься в возрасте 12 лет. На чемпионате СССР 1952 года в Москве фигуристка завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях и стала чемпионкой в парном катании. Беленькая выступала сразу в двух видах программы. Ее партнером был Игорь Москвин.

Они дважды побеждали на первенстве СССР среди спортивных пар — в 1952 и 1953 годах. Также Беленькая и Москвин трижды становились серебряными призерами первенства Советского Союза: в 1950, 1955 и 1956 годах. Бронзовые медали они завоевали в 1954 году. В 1956 году фигуристы впервые приняли участие в чемпионате Европы в Париже и заняли 11-е место.

После завершения спортивной карьеры Майя Петровна работала тренером фигурного катания в ленинградских клубах СКА, «Зенит» и СДЮШОР Петербурга. Среди ее учеников Алексей Мишин, пара Людмила Смирнова — Андрей Сурайкин и другие.

