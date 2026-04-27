Пассажиры рейса Москва-Калининград несколько часов ждали вылета в самолете

Пассажиров рейса Москва-Калининград несколько часов держали в самолете в ожидании вылета. По словам очевидцев, рейс переносят каждые полчаса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Рейс DP 6835 авиакомпании «Победа», который должен был отправиться из аэропорта Шереметьево в Калининград сегодня в 13:35, был задержан на 2 часа из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Около 15:00 пассажиров посадили в самолет, однако борт не двигался.

Пассажиры утверждают, что спустя время пилот и стюарды объявили, что самолет не могут обработать от обледенения, добавив, что необходимо подождать улучшения погоды.

«Примерно в это же время вылетели другие рейсы, один из них тоже авиакомпании „Победа“ (он направлялся в Нижнекамск). На наш вопрос, а как же взлетели они, версия бортпроводников изменилась: нам сказали, что аэропорт не предоставляет полосу. Похоже, что проблема именно с нашим рейсом. Вопрос не в обработке борта и предоставлении», — рассказали пассажиры.

По их словам, около 18:00 пассажиров вновь попросили подготовиться к взлету. Однако через полчаса их вывели из самолета, объяснив это «неблагоприятными погодными условиями». Первоначально вылет был назначен на 20:15, но позже его несколько раз переносили. Представители авиакомпании на связь не выходят.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании запретили использовать пауэрбанки в самолетах. При этом перевозчики не понимают, как работать в новых реалиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.