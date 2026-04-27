Российские авиакомпании запретили использовать пауэрбанки в самолетах

В самолет в ручной клади по обновленным правилам пассажир сможет взять не более двух пауэрбанков, которые должны быть только в чехле или спецупаковке, и ни в коем случае нельзя заряжать гаджеты в полете. Эти нормы прописаны в правилах перевозки авиакомпаний РФ. Но пока непонятно, что будет при нарушении правил.

Авиакомпании не понимают, как работать в новых реалиях. Например, кто будет считать пауэрбанки у пассажиров перед вылетом. Правила предполетного досмотра под новые стандарты не переписывали. Инструкций о проверке пауэрбанков нет. Получается, что инспекторы транспортной безопасности не имеют оснований ни изъять устройство, ни развернуть пассажира-нарушителя.

Сегодня пассажир с тремя незащищенными пауэрбанками может спокойно взойти на борт, а авиакомпания будет отвечать за данное нарушение. Поправки по этому вопросу внесли в законопроект, но еще не приняли.

Авиаотрасль ждет от российского Минтранса разъяснений по вопросу работы в переходный период, а также по тому, кто несет ответственность за «перезаряженного» пассажира.

Ранее пауэрбанк загорелся во время полета на рейсе Екатеринбург — Стамбул.

