Пауэрбанк загорелся во время полета на рейсе Екатеринбург — Стамбул
Фото - © Юсуповский сквер в Долгопрудном осенью/Медиасток.рф
Пауэрбанк вспыхнул на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург — Стамбул, сообщает Baza.
Устройство лежало на соседнем свободном кресле рядом с владельцем. Оно воспламенилось через 20 минут после взлета. Пассажир попытался отсоединить заряжавшийся от пауэрбанка телефон и обжег себе палец.
Огонь успел прожечь обивку кресла и ремень. Бортпроводники оперативно среагировали на инцидент и сбили пламя огнетушителем.
После этого неисправное устройство поместили в металлическую емкость с водой и убрали в безопасное место. Пострадавшему предложили медпомощь, но он отказался.
Как рассказали в авиакомпании, лайнер продолжил полет в штатном режиме. Он благополучно приземлился в Турции.
Ранее пауэрбанк взорвался у русской туристки на теплоходе в Эквадоре. Владелица гаджета успела выбросить сумку из рук.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.