сегодня в 16:59

Пауэрбанк загорелся во время полета на рейсе Екатеринбург — Стамбул

Устройство лежало на соседнем свободном кресле рядом с владельцем. Оно воспламенилось через 20 минут после взлета. Пассажир попытался отсоединить заряжавшийся от пауэрбанка телефон и обжег себе палец.

Огонь успел прожечь обивку кресла и ремень. Бортпроводники оперативно среагировали на инцидент и сбили пламя огнетушителем.

После этого неисправное устройство поместили в металлическую емкость с водой и убрали в безопасное место. Пострадавшему предложили медпомощь, но он отказался.

Как рассказали в авиакомпании, лайнер продолжил полет в штатном режиме. Он благополучно приземлился в Турции.

Ранее пауэрбанк взорвался у русской туристки на теплоходе в Эквадоре. Владелица гаджета успела выбросить сумку из рук.

