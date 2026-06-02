В «Руспродсоюзе» сообщили о снижении розничных цен на шоколад с начала года

Средние розничные цены на шоколад в России с января 2026 года уменьшились на 1,56%, однако по сравнению с аналогичной датой прошлого года они все еще выше на 9,46%. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, сообщает ТАСС .

По его словам, цены на какао в последние годы сильно колебались — от $2,181 до $12,327 за тонну — что влияло на стоимость шоколада. На 27 мая какао на бирже стоило $4,146 за тонну, что на 22,7% выше показателя месяц назад, но на 57% ниже, чем год назад.

К маю килограмм шоколада в рознице в среднем обходился в 1 529,8 рубля. Востриков отметил, что производители вслед за снижением цен на сырье уже начали уменьшать цены на продукцию.

При сохранении понижательного тренда на какао стоимость шоколада продолжит стабилизироваться.

