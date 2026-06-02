Силы ПВО сбили 2 беспилотника в Севастополе
Севастополь подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их сбивают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
На данный момент уничтожены уже 2 дрона в Балаклавском районе.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — отметил губернатор в мессенджере МАКС.
Ранее в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе случилось возгорание из-за атаки беспилотников.
