Возгорание случилось на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников
В Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе случилось возгорание в результате атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.
По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.
«На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Также в Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.