сегодня в 05:54

Возгорание случилось на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

В Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе случилось возгорание в результате атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших нет.

«На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Также в Славянске-на-Кубани обломки дрона упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.