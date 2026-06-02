До +20 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности ожидается преимущественно без осадков.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 3 июня — от плюс 22 до плюс 24. Будет преимущественно без осадков.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.