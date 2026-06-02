Стропа воздушного змея перерезала горло годовалому малышу в Бразилии

Как пишет издание Need To Know, трагедия произошла в городе Контажен. С малышом, катающимся на трехколесном велосипеде, гуляла старшая сестра. А неподалеку 19-летний парень запускал так называемого боевого змея, у которого стропа была обработана смесью клея и измельченного стекла, что позволяет перерезать шнуры противникам.

В какой-то момент стропа змея зацепилась за проезжавший мотоцикл, натянулась и на большой скорости ударила малыша по горлу.

Очевидцы инцидента вызвали для ребенка скорую помощь. Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение. Врачи 20 минут боролись за жизнь мальчика, но полученная рана оказалась слишком глубокой. Из-за критической потери крови спасти ребенка медики не смогли.

Полицейские быстро установили личность хозяина змея. Он сразу признался, что устроил поединок. Молодой человек задержан, ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Воздушные бои получили огромную популярность среди бразильской молодежи, особенно в бедных кварталах. Суть игры — подрезать леску воздушного змея противника. Для этого подростки и молодежь используют толченое стекло, промышленный кварцевый порошок, иногда напыление из оксида алюминия, создавая для змеев металлизированный режущий корд.

При этом в стране использование и производство таких нитей запрещено законом и карается крупными штрафами или тюремным сроком, но подпольные соревнования все равно продолжаются.

