Чтобы нога дышала: какую обувь можно носить без носков

Врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян сообщила РИАМО, что сандалии и кроксы можно носить без носков как и вечернюю обувь.

«Некоторую обувь можно носить без носков при определенных условиях. Например, открытая летняя обувь: сандалии, босоножки, вьетнамки, кроксы и так далее», — сказала Авакян.

Врач объяснила, что предпочтительно покупать такую обувь, если она сделана из натуральных материалов, чтобы ее можно было помыть, постирать или обработать от загрязнений.

Она добавила, что модельная обувь выступает как дополнение к платью или костюму.

«Такой предмет гардероба допускает ношение без носков», — отметила Авакян.

Врач обратила внимание, что такая обувь не очень подходит для повседневного использования и ее, как и любую другую, нужно обязательно содержать в чистоте.

