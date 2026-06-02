Пошел вон: на Патриарших прудах лебедь выгнал купавшегося мужчину

В центре Москвы на Патриарших прудах лебедь выгнал из воды мужчину, который захотел искупаться. О противостоянии человека и птицы рассказал блогер denissmirnovlove.

Он уточнил, что мужчина разделся до трусов и нырнул в исторический пруд, где живут редкие лебеди. Почуяв неладное, птица распушила перья и на большой скорости с одного конца водоема поплыла к нарушителю.

По словам очевидца, лебедь подплыл к купающемуся и ущипнул его. Мужчина вышел из пруда, а лебедь остался рядом охранять водоем.

«Пошел вон… Лебедевая служба его выгнала», — прокомментировал блогер.

Комментаторы поддержали лебедя, уточнив, что птица умнее человека, ведь купаться на Патриарших нельзя.

