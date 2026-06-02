Священник предупредил об опасности «лжехристианских» сайтов в интернете

Интернет дает людям доступ к Евангелию, богословским материалам и православным сообществам, однако вместе с этим в Сети существует немало ресурсов, которые могут вводить человека в заблуждение, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Интернет тоже можно использовать, но там, конечно, очень много всего, в том числе и отрицательного, поэтому нужно уметь фильтровать информацию. Потому что порой бывают сайты, группы, какие-то ресурсы, которые выдают себя за христианские, а на деле оказываются даже антихристианскими и могут человека запутать», — сказал Монаршек.

Он подчеркнул, что проповедь Христа открыта для всех.

«Сейчас все доступно: и Евангелие, и Священное Писание. Кто хочет, тот может познакомиться с православной верой. В крайнем случае — прийти в храм и просто пообщаться со священником. При храмах есть богословские курсы, воскресные школы. То есть возможностей для молодежи и вообще для людей, которые хотят больше узнать о вере, сейчас достаточно много», — отметил священник.

По мнению Монаршека, лучше всего все-таки иметь живое общение — со священниками в храме, чтобы можно было спросить, что лучше читать, как правильно понимать те или иные вещи, и получить нормальный человеческий совет.

