Российские туристы оказались заблокированы на скале на Бали из-за прилива

Двое туристов из РФ были заблокированы на скале на пляже Паданг-Паданг на острове Бали из-за прилива, сообщает РИА Новости .

Как отметили местные спасательные службы, путешественники вечером 30 мая отправились на прогулку вдоль побережья после купания и любования закатом. Но уровень воды стал быстро подниматься, а усилившиеся волны отрезали россиянам путь назад.

Спасатели несколько часов искали безопасный маршрут. Однако в итоге эвакуировали застрявших туристов около двух часов ночи. Для спасательной операции они использовали альпинистское оборудование из-за сложного рельефа и высоких волн.

Портал Detik написал, что сначала путешественники попытались сами выбраться по скале, но крутой и острый склон не позволил им подняться.

