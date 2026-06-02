Смертельно опасно: почему нельзя самостоятельно лечить варикоз

Самостоятельное лечение варикоза мазями и народными средствами создает смертельно опасную иллюзию выздоровления. Эти методы лишь временно снимают отек и тяжесть, но не способны восстановить уже разрушенные венозные клапаны. Об этом РИАМО сообщила врач Дарья Елисеева.

«Пока пациент втирает охлаждающие гели, болезнь прогрессирует, стенки сосудов необратимо деформируются, а внутри застаивающейся крови формируются тромбы. Отрыв такого сгустка ведет к тромбоэмболии легочной артерии и внезапному летальному исходу», — сказала врач.

Для людей с сидячей работой главная проблема кроется в отключении мышечно-венозной помпы голени, которая в норме должна толкать кровь вверх к сердцу.

Базовая профилактика требует постоянной стимуляции кровотока: необходимо ежечасно делать перерывы для ходьбы, перекатываться с пятки на носок, вращать стопами прямо под столом и использовать медицинский компрессионный трикотаж.

«Усугубляют патологию любые факторы, нарушающие отток. Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, ношение тесной одежды и обуви на высоком каблуке, подъем тяжестей и сильный нагрев в горячих ваннах или саунах стремительно переводят начальную стадию расширения вен в тяжелую форму, грозящую образованием трофических язв», — добавила Елисеева.

