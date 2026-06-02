Рок, поп, джаз или рэп: что плейлист говорит о вас — разбор врача-психотерапевта

Музыкальные предпочтения действительно могут кое-что подсказать о характере человека. Исследования показывают, что жанры, которые выбирает человек, часто связаны с определенными чертами личности — уровнем открытости новому, эмоциональностью, потребностью в порядке или свободе, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Впрочем, это не строгая диагностика, а скорее мягкие тенденции: один человек может любить и рок, и джаз, и техно, а его характер — сочетать противоположные качества.

По словам Крашкиной, слушатели рока часто производят впечатление беспечных людей, но на деле многие из них склонны к анализу и глубокому погружению в любимые темы. Любители рэпа и хип-хопа чаще тянутся к бунту против правил, ценят прямоту и силу, им важно чувствовать себя способными постоять за себя. Поклонникам поп-музыки нередко приписывают поверхностность, но исследования связывают этот жанр скорее с оптимизмом, общительностью и ориентацией на удовольствие — при том, что большинство из них много работают и воспринимают музыку как заслуженный отдых.

Ценители классики, по наблюдениям Крашкиной, чаще демонстрируют высокий уровень рациональности и структурного мышления. Фанаты тяжелой музыки — от пауэр- и симфо-метала до готик-метала — вопреки стереотипам часто оказываются мягкими, чувствительными и творческими людьми. Через агрессивный звук они проживают сложные переживания, а не тиражируют агрессию

Поклонники регги и инди-музыки тянутся к свободе от жестких рамок и к самобытности. Те, кто выбирает джаз, соул, блюз или R’n’B, чаще расположены к размышлениям и сложным чувствам. Любители электронной музыки и танцевальных жанров более открыты новизне и переменам. Фанаты кантри, фолка или шансона, как правило, ценят традиции, историю и устойчивые моральные ориентиры.

Врач подчеркнула, что любимый жанр — это лишь один из штрихов к портрету человека, а не готовый психологический вердикт. Музыка часто отражает не только черты характера, но и текущие переживания, опыт, культурную среду и даже просто настроение сегодняшнего дня.

«Заглядывая в чужие наушники, мы видим не „готовый диагноз“, а приглашение к более глубокому разговору — и, возможно, к новому общему плейлисту», — добавила Крашкина.

