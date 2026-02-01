Пауэрбанк взорвался у русской туристки на теплоходе в Эквадоре

Супруги из России отдыхали на Галапагосских островах (Эквадор), внезапно на теплоходе у женщины взорвался пауэрбанк, сообщает SHOT .

Туристы должны были добраться до следующей точки путешествия на теплоходе. Пара села на верхнюю палубу, где женщина включила внешний аккумулятор и стала заряжать iPhone. Внезапно пауэрбанк, который лежал в сумке, резко загорелся и взорвался. К счастью, владелица гаджета успела выбросить сумку из рук. Аккумулятор сразу выкинули за борт.

В результате ЧП у пострадавшей обгорел палец, а еще остались следы взрыва на футболке и сумке.

На видео, снятом после ЧП, россиянка показала, что часть сумки сгорела, а на футболке копоть и дыра.

Ранее пауэрбанк начал гореть на борту самолета Airbus A321, который летел из китайского Ханчжоу в Сеул в Южной Корее. Воздушному судну пришлось экстренно сесть.

