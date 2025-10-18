Страшные кадры: пауэрбанк спалил багажную полку в самолете китайских авиалиний

сегодня в 14:48

Пауэрбанк начал гореть на борту самолета Airbus A321 компании Air China, который летел из китайского Ханчжоу в Сеул в Южной Корее. Воздушному судну пришлось экстренно сесть, сообщает Baza .

Инцидент произошел на высоте 10 тыс. м. Устройство лежало на полке для багажа над сиденьями пассажиров, когда вдруг внезапно загорелось.

Дым начал быстро расходиться по салону. После этого самолет решили экстренно посадить в населенном пункте Шанхай-Пудун.

Бортпроводники самостоятельно потушили возгорание.

На опубликованным кадрах видно, что пассажиры самолета начали паниковать. Многие туристы снимали инцидент на видео.

